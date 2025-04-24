МТС банк планирует допэмиссию на 3,5 млрд рублей для роста кредитов и возможных сделок M&A

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров МТС банка утвердил параметры допэмиссии: банк может увеличить уставный капитал на 3,46 млрд рублей путем размещения по открытой подписке 6 925 000 дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 500 рублей, свидетельствуют материалы кредитной организации.

Уставный капитал банка составляет 17,3 млрд рублей, разделен на 34 629 063 обыкновенных акции номинальной стоимостью 500 рублей каждая и 600 привилегированных акций таким же номиналом. Таким образом, уставный капитал банка может вырасти на 20%.

"Привлечение дополнительного капитала МТС-банк рассматривает для прироста нового кредитного портфеля с высоким показателем рентабельности (ROE +35%) и возможных сделок M&A с недооцененными активами с существенным дисконтом, которые дадут синергетический эффект для банка", - заявили в банке, комментируя допэмиссию.

Цену размещения установит совет директоров после окончания срока действия преимущественного права приобретения акций и не позднее начала их размещения. Цена определяется исходя из их рыночной стоимости и не может быть ниже их номинальной стоимости.

Действующим акционерам будет предоставлена возможность приобрести размещаемые акции по преимущественному праву для сохранения их текущей доли в капитале банка - список таких лиц будет зафиксирован на 1 мая 2025 года. Цена выкупа акций для таких участников будет такой же, как и для остальных участников дополнительной эмиссии акций.

Все условия возможной дополнительной эмиссии, включая срок размещения акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций, будут определены в проспекте ценных бумаг, содержащем условия размещения. МТС банк направил в Банк России проспект эмиссии акций и ожидает его регистрации в установленные законом сроки, говорится в сообщении банка.

Банк также подтвердил приверженность своей дивидендной политике: выплаты 25-50% чистой прибыли по МСФО не менее одного раза в год.

В конце апреля 2024 года МТС банк провел IPO, в рамках которого привлек в капитал 11,5 млрд рублей с учетом стабилизационного пакета (акции были размещены по цене 2500 рублей за штуку). Размещение состояло исключительно из акций дополнительной эмиссии (cash-in). Мажоритарий банка, ПАО "МТС", не продавал принадлежащие ему акции, сохранив контролирующую долю в капитале по итогам IPO. Доля акций в свободном обращении (free-float) по результатам IPO составила около 13,3%.

Чистая прибыль МТС банка по МСФО за 2024 год сократилась на 1% и составила 12,4 млрд рублей. С корректировкой на операции разового характера (платежи, связанные с IPO и мотивационными программами) годовая прибыль банка составила 15,8 млрд рублей.

Банк по итогам 2024 года занимал 21-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".