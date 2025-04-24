Акции МТС банка подешевели на 7,5% на новостях о допэмиссии

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Акции МТС банка подешевели на "Московской бирже" на 7,5% (до 1200 рублей за штуку) на новостях о допэмиссии.

Совет директоров МТС банка утвердил параметры допэмиссии: банк может увеличить уставный капитал на 3,46 млрд рублей путем размещения по открытой подписке 6 925 000 дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 500 рублей, свидетельствуют материалы кредитной организации.

Уставный капитал банка составляет 17,3 млрд рублей, разделен на 34 629 063 обыкновенные акции номинальной стоимостью 500 рублей каждая и 600 привилегированных акций таким же номиналом.

МТС банк рассматривает разные варианты увеличения капитала для роста различного рода показателей, в том числе по кредитованию, также банк рассматривает возможность дополнительной эмиссии акций, заявляли "Интерфаксу" в пресс-службе банка, комментируя повестку заседания совета директоров.