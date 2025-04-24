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ЦБ установил на III квартал макропруденциальные лимиты по автокредитам с ПДН более 50%

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Банк России установил макропруденциальные лимиты по целевым и нецелевым автокредитам на третий квартал 2025 года, говорится в пресс-релизе регулятора.

Для автокредитов с показателем долговой нагрузки (ПДН) в диапазоне 50-80% лимит составит 20% как для банков, так и для МФО. Для кредитов с ПДН свыше 80% ЦБ установил лимит на третий квартал в размере 5%.

"С учетом уже сложившейся структуры кредитования Банк России устанавливает на третий квартал 2025 года одинаковые значения макропруденциальных лимитов по целевым автокредитам и нецелевым потребительским кредитам под залог транспортного средства. Это ограничение установлено с запасом для целевых автокредитов и не повлияет на возможность получить такой кредит для граждан, приобретающих автомобили", - говорится в релизе регулятора.

ЦБ отмечает, что в результате введения повышенных макропруденциальных надбавок по целевым и нецелевым автокредитам с 1 июля 2024 года стандарты кредитования улучшились в обоих сегментах. В целевых автокредитах доля кредитов с ПДН более 50% снизилась с 61% в II квартале 2024 года до 20% в I квартале 2025 года (при этом доля наиболее рискованных кредитов с ПДН более 80% сократилась с 29% до 3%). В нецелевых автокредитах, которые предположительно использовались банками для снижения регуляторной нагрузки, доля выдач с ПДН более 50% снизилась с 79% в II квартале 2024 года до 44% в I квартале 2025 года (при этом доля наиболее рискованных кредитов с ПДН более 80% сократилась с 43% до 15%).

На фоне более высоких требований к заемщикам качество обслуживания целевых автокредитов стабилизировалось. Опережающий показатель кредитного качества - доля кредитов с просроченными платежами более 30 дней на 3-й месяц с момента выдачи - стабилен последние два квартала (0,3-0,4%, снижение на 0,5-0,7 п.п. по сравнению с II и III кварталами 2024 года).

ЦБ отмечает, что микрофинансовые организации, как и банки, активно наращивали выдачу займов с обеспечением в виде залога транспортного средства, в том числе для снижения регуляторной нагрузки по МПЛ. Большая часть таких займов (58%) выдается гражданам с ПДН более 50%.

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