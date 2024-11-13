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ЦБ с апреля сможет устанавливать макропруденциальные лимиты для ипотеки и автокредитов

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который позволяет ЦБ РФ с 1 апреля 2025 года применять макропруденциальные лимиты для ипотечных кредитов и автокредитов.

Документ (№531412-8) был внесен в парламент группой депутатов в январе.

Изначально во внесенном законопроекте предполагалось, что ЦБ сможет применять макропруденциальные лимиты для ипотечных кредитов; планировалось, что норма заработает уже с 1 июля 2024 года, но принятие документа затянулось. Согласно доработанному варианту, ЦБ с 1 апреля 2025 года получит возможность применять макропруденциальные лимиты как для ипотечных кредитов, так и для автокредитов. Макропруденциальные лимиты по-прежнему не будут распространяться на ипотечные кредиты, обеспечением по которым являются воздушные, а также морские и речные суда.

Согласно действующему законодательству, макропруденциальные лимиты не применяются к следующим категориям кредитов (займов): юридическим лицам; физическим лицам для осуществления предпринимательской деятельности; ипотечным кредитам (займам); кредитам (займам), обязательства по которым обеспечены залогом автомототранспортного средства.

Макропруденциальные лимиты – это инструменты, установленные Банком России, которые влияют на структуру необеспеченного потребительского кредитования, ограничивая долю рискованных кредитов в общем объёме выдач. Цель – снизить системный риск в финансовой системе и контролировать рост закредитованности граждан, дестимулируя кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой.

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