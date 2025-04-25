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Прирост запасов "Сургутнефтегаза" восполнил добычу в 2024 году

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Прирост запасов "Сургутнефтегаза" восполнил добычу углеводородов в 2024 грлу, такие же планы на 2025г, сообщил главный геолог компании Вячеслав Чирков на заседании коллегии Роснедр.

"Сургутнефтегаз" является лидером по поисково-разведочному бурению в России, занимая где-то 20%. По Ханты-Мансийскому АО около 50% всей работы по геологоразведке это "Сургутнефтегаз". Ежегодный прирост извлекаемых запасов промышленных категорий по результатам выполненных поисково-разведочных работ полностью компенсирует текущую добычу по компании. Это было и в предыдущие годы, это было и в 2024-м, и мы прогнозируем такое же на 2025 год", - сказал он.

Чирков подчеркнул, что ресурсная база ПАО "Сургутнефтегаз" включает 183 лицензии на пользование участками недр. "Компания последовательно проводит политику наращивания ресурсной базы за счет приобретения новых участков недр для дальнейшего поиска и разведки перспективных запасов углеводородов. В 2024 году нами были получены три новых лицензии на геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых углеводородов в Западной Сибири. Мы участвовали в аукционах и на востоке страны тоже, но, к сожалению, победителями не стали", - сказал главный геолог.

По его словам, "Сургутнефтегаз" в 2024 году провел полевые сейсморазведочные работы методом 2D на уровне около 2 тыс. пог. км. "Объем поисково-разведочного бурения в 2024 году составил 230 тыс. метров горных пород, 65% - это поисково-оценочное бурение, что говорит о том, что мы работаем в основном на новых участках, на новых горизонтах. Закончено строительство 94 поисково-разведочных скважин, 59 из них это поисковые", - добавил Чирков.

"В 2025 году мы не снижаем геологоразведочных работ, тот же объем экстракционного бурения, даже выше объем сейсморазведочных работ. Весь объем проектирования мы осуществляем силами собственного проектного института" - подчеркнул Чирков.

Сургутнефтегаз Вячеслав Чирков Западная Сибирь Роснедра
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