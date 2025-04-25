"Сургутнефтегаз" проведет годовое собрание акционеров 27 июня

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - "Сургутнефтегаз" проведет годовое собрание акционеров в заочной форме 27 июня, реестр акционеров для участия будет составлен по данным на 2 июня, сообщил эмитент.

Повестка общего собрания акционеров стандартная: утверждение годовой отчетности за 2024 год, распределение прибыли, в том числе утверждение размера и порядка выплаты дивидендов, избрание членов совета директоров и ревизионной комиссии, назначение аудиторской организации и прочие.

"Сургутнефтегаз" не раскрывал отчетность за 2024 год.

Опрошенные "Интерфаксом" аналитики российских банков и инвесткомпаний предполагают, что в 2024 году чистая прибыль по РСБУ снизилась примерно на 23%, до 1,026 трлн рублей (консенсус-прогноз). В первом полугодии компания получила 139,9 млрд рублей чистой прибыли (за счет положительного результата I квартала, так как во II квартале "Сургутнефтегаз" зафиксировал 128,7 млрд рублей убытков). Таким образом, прибыль за второе полугодие могла составить порядка 886,1 млрд рублей, что в 1,8 раза больше показателя аналогичного периода 2023 года.

Эксперты сходятся во мнении, что показатель чистой прибыли обеспечен главным образом переоценкой "кубышки" (ликвидных активов, по большей части это миллиардные суммы на валютных депозитах в различных банках - ИФ) компании из-за ослабления рубля. Консенсусное значение "кубышки" на конец 2024 года - 6,513 трлн рублей, что означает прирост почти на 15% относительно подсчитанной по состоянию на конец 2023 года (5,68 трлн рублей).

Консенсус-прогноз предполагает, что "Сургутнефтегаз" может выплатить на каждую привилегированную акцию около 9,42 рубля. Это уступает рекордным выплатам по итогам 2023 года (12,29 рубля), однако превосходит предыдущие пиковые значения 2014 и 2018 годов - 8,21 и 7,62 руб./ап соответственно. Прогнозы выплат на обыкновенные акции традиционно находятся в диапазоне 0,85-0,9 рубля/акция.

Уставный капитал "Сургутнефтегаза" составляет 43 427 992 940 рублей, он разделен на 35 725 994 705 обыкновенных и 7 701 998 235 привилегированных акций номиналом 1 рубль.