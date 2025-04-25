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Глава ЦБ отметила, что пока нельзя сделать вывод об устойчивости замедления инфляции

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Замедление роста цен идет не по всему кругу товаров, пока нельзя сделать вывод об устойчивости этого процесса, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Поскольку значительное замедление темпов роста цен происходит не по всему кругу товаров и услуг, пока мы не можем сделать вывод об устойчивости скорости снижения общего темпа роста цен. По мере охлаждения спроса разрыв в динамике цен между разными товарами и услугами будет сокращаться", - сказала глава ЦБ.

Хроника 07 июня 2024 года – 25 апреля 2025 годаИнфляция в России
Эльвира Набиуллина ЦБ РФ Банк России
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