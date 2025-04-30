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Инфляция в РФ с 22 по 28 апреля составила 0,11%

Годовая стабилизировалась на уровне чуть выше 10,3%, сообщил Росстат

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 22 по 28 апреля 2025 года составила 0,11% после 0,09% с 15 по 21 апреля, 0,11% с 8 по 14 апреля и 0,16% с 1 по 7 апреля, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца рост цен к 28 апреля составил 0,47%, с начала года - 3,19%.

Из данных за 28 дней апреля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 28 апреля осталась на уровне 21 апреля и составила 10,34% (после также 10,34% на конец марта). Точные данные по годовой инфляции на конец апреля Росстат опубликует только 16 мая.

Плодоовощная продукция с 22 по 28 апреля в среднем не изменилась в цене (с 15 по 21 апреля подорожала на 1,3%), но при этом лук стал дороже на 7,5%, капуста - на 6,6%, свекла - на 5,0%, картофель и морковь - на 2,7%, яблоки - на 1,0%. Снизились цены: на огурцы - на 6,7%, помидоры - на 3,7% и бананы - на 1,4%.

С 22 по 28 апреля существенно выросли цены на свинину - на 0,7%, маргарин и муку пшеничную - на 0,6%, хлеб пшеничный - на 0,5%, говядину, чай черный и печенье - на 0,4%.

Одновременно снизились цены на яйца куриные - на 2,1%, баранину - на 0,4%, крупу гречневую - на 0,3%.

Среди непродовольственных товаров значительно подешевели смартфоны - на 0,8%, телевизоры и электропылесосы - на 0,6%.

Цены на дизельное топливо за неделю увеличились на 0,2%, на автомобильный бензин - на 0,1%.

Комментарий Минэкономразвития

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 28 апреля на уровне 10,34%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"На неделе с 22 по 28 апреля 2025 года инфляция составила 0,11% (после 0,09% неделей ранее). На продовольственные товары темпы роста цен снизились до 0,18% (с 0,21%). На плодоовощную продукцию цены на отчетной неделе не изменились (0,00% после 1,25%), на остальные продовольственные товары динамика цен составила 0,20% (после 0,12%). В сегменте непродовольственных товаров цены практически не изменились (рост на 0,01% после снижения на 0,04%). В секторе услуг темпы роста цен составили 0,16% (после 0,08%)", - говорится в обзоре министерства.

Ключевая ставка и прогнозы по инфляции

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 25 апреля принял ожидаемое решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%.

В русле ожиданий рынка ЦБ обошелся без направленного сигнала по ДКП, послав только нейтральный: "Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий".

ЦБ при этом подтвердил февральский прогноз по инфляции в РФ в 2025 году в интервале 7,0-8,0% и 4% в 2026 году.

Минэкономразвития на прошлой неделе повысило свой прогноз по инфляции в 2025 году до 7,6% с 4,5% в сентябрьской версии, на 2026 год оставило прежним - 4,0%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале апреля, по инфляции в 2025 году составляет 7,1% (сохранился таким же, как в опросе в начале марта), по инфляции в 2026 году - 4,9% (вырос с 4,7%).

Росстат
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