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Источник сообщил об интересе "Северстали" к месторождению железной руды Пинкельявр

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - "Северсталь" изучает возможность освоения железорудного месторождения Пинкельявр в Мурманской области, сообщил" Интерфаксу" источник в отрасли.

В компании от комментариев отказались.

По данным Минприроды, прогнозные ресурсы этого месторождения, открытого в 2024 году, составляют 21 млн тонн, запасы - 77 млн тонн железной руды.

Пинкельявр, в числе других месторождений, подготовлен к лицензированию, в третьем-четвертом квартале этого года его планируется выставить на аукцион, заявил в пятницу заместитель начальника управления - начальник отдела геологии твердых полезных ископаемых Роснедр Дмитрий Шамов на заседании коллегии ведомства.

В группу "Северсталь" входит три комбината по добыче и переработке железной руды: "Карельский окатыш" на базе Костомукшского месторождения в Карелии, "Олкон" (Оленегорский ГОК, производит железорудный концентрат и разрабатывает месторождение Заимандровского железорудного района на Кольском полуострове) и Яковлевский ГОК (разрабатывает Яковлевское месторождение Курской магнитной аномалии).

На данный момент компания реализует крупный инвестиционный проект по строительству комплекса производства железорудных окатышей мощностью 10 млн тонн в год. Инвестиции в проект составляют 116 млрд рублей. Запуск комплекса запланирован на 2026 год.

Минприроды Северсталь Пинкельявр Мурманская область Дмитрий Шамов Роснедра
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