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Пять горных выработок Яковлевского ГОКа "Северстали" приостановлены из-за нарушений

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Верхне-Донское управление Ростехнадзора приостановило работу пяти горных выработок и пяти технических устройств Яковлевского ГОКа (Белгородская область) "Северстали" на 30 суток из-за нарушений, сообщила пресс-служба Белгородской областной прокуратуры.

По требованию надзорного ведомства на комбинате в апреле прошла внеплановая проверка, которая выявила многочисленные нарушения, в том числе способные повлечь несчастные случаи на производстве, сказано в пресс-релизе.

За эти нарушения было решено привлечь ООО "Яковлевский ГОК" к административной ответственности по ч. 3 ст. 9.1 КоАП в виде приостановки деятельности пяти горных выработок и пяти технических устройств. Кроме того, пять должностных лиц комбината привлечены к административной ответственности по ч. 1 и 3 ст. 9.1 КоАП и оштрафованы на общую сумму более 1 млн рублей.

По информации управления Ростехнадзора, горные выработки и некоторые технические устройства эксплуатируется с грубыми нарушениями требований промышленной безопасности. В частности, в нарушение паспорта допущено уширение горных выработок; отсутствует противопожарный трубопровод и освещение рабочих мест в горных выработках; выявлено нарушение целостности бетона вышележащих, ранее заложенных выработок.

Как объяснили "Интерфаксу" в пресс-службе ООО "Яковлевский ГОК", часть выявленных в ходе проверки Ростехнадзора нарушений была устранена еще во время ее проведения.

"Оставшаяся часть нарушений будет устранена в ближайшие дни. Предприятие работает штатно и в плановом режиме реализует производственную программу", - прокомментировали в пресс-службе комбината.

"Северсталь" приобрела 100% акций Яковлевского ГОКа в конце 2018 года. Компания планирует инвестировать в предприятие более 25 млрд рублей.

Яковлевский рудник с разведанными запасами 9,6 млрд тонн железной руды расположен в поселке Яковлево Белгородской области в бассейне Курской магнитной аномалии. Добыча на руднике осуществляется подземным способом. Содержание железа в руде составляет около 61%, руда не требует обогащения.

Белгородская область Ростехнадзор Северсталь Яковлевский ГОК Белгородская областная прокуратура
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