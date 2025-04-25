Вероятность повышения ставки Банка России с марта снизилась

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Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Траектория ключевой ставки Банка России на 2025 год (19,5-21,5%) допускает как возможность смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), так и возможность ее ужесточения, но вероятность второго варианта с марта снизилась, заявила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Если вы посмотрите на наш прогноз ключевой ставки в этом году, вы увидите, что возможно и понижение ставки, и повышение ставки. Хотя по сравнению с предыдущим заседанием совета директоров мы считаем, что вероятность повышения ставки снизилась", - сказала глава ЦБ.

Набиуллина отметила, что необходимо будет сохранять жесткие денежно-кредитные условия длительное время: "На наш взгляд, если инфляционные ожидания будут снижаться, при этом даже при снижении ключевой ставки у нас будет сохраняться необходимая жесткость денежно-кредитных условий, потому что для нас важна жесткость денежно-кредитных условий в реальном выражении".

"Даже при снижении номинально ключевой ставки, если снижаются инфляционные ожидания, может сохраняться требуемая жесткость денежно-кредитных условий", - заключила она.