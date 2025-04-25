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Банк России скорректировал прогноз по средней ставке на 2025 год до 19,5-21,5%

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Банк России скорректировал прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год до 19,5-21,5% с 19-22%, прогнозировавшихся в феврале, следует из обновленного макроэкономического прогноза ЦБ.

С 28 апреля и до конца 2025 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 18,8-21,8% (с 17 февраля ожидалось 18,7-22,1%).

Прогноз по ставке на 2026 год сохранен на уровне 13-14%, на 2027 год - 7,5-8,5% (этот диапазон оценивается как нейтральный).

Совет директоров Банка России в пятницу принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых.

ЦБ также оставил неизменным прогноз по инфляции: предполагается, что она в 2025 году составит 7-8%, вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.

Хроника 16 февраля 2024 года – 25 апреля 2025 годаСтавка ЦБ РФ
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