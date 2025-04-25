Газпромбанк увеличил годовую чистую прибыль по МСФО до 195 млрд рублей

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Газпромбанк (ГПБ) в 2024 году увеличил чистую прибыль по МСФО на 7% - до 195,2 млрд рублей со 182,8 млрд рублей в 2023 году, говорится в отчете банка.

Расходы на резервы под кредитные убытки по процентным активам в 2024 году выросли в 9,8 раза - до 100,5 млрд рублей с 10,3 млрд рублей.

Чистый процентный доход до вычета резервов и расходов по финансовому лизингу в 2024 году вырос на 15% - до 521,9 млрд рублей, после вычета этих статей - сократился на 6% - до 410,8 млрд рублей.

Чистый комиссионный доход в 2024 году снизился на 21% и составил 76,4 млрд рублей.

Банк в 2024 году получил 47 млрд рублей чистого дохода от операций с валютой, производными финансовыми инструментами с ней и от переоценки валюты (в 2023 году доход составлял 1,7 млрд рублей).

Операционная прибыль ГПБ от небанковской деятельности в 2024 году почти достигла 8 млрд рублей против 2,6 млрд рублей прибыли годом ранее.

Административные расходы по банковской деятельности в 2024 году выросли на 27% - до 112,5 млрд рублей.

Активы ГПБ на 31 декабря 2024 года достигли 17,716 трлн рублей, увеличившись за год на 12%.

Кредитный портфель до вычета резервов в 2024 году вырос на 17% - до 13,7 трлн рублей, после резервов тоже на 17% - до 13,3 трлн рублей. Корпоративный кредитный портфель до резервов за год увеличился на 19% - до 12,8 трлн рублей, розничный - сократился на 4% - до 890 млрд рублей.

Средства клиентов в 2024 году выросли на 10% - до 13,4 трлн рублей.

Капитал банка в 2024 году увеличился на 21% - до 1,3 трлн рублей.

США в ноябре 2024 года ввели в отношении Газпромбанка блокирующие санкции. После этого по ряду клиентов в ноябре-декабре 2024 года реализовались оттоки средств в китайских юанях, отмечает банк. "С учетом операций по привлечению ликвидности, в декабре 2024 года ситуация с ликвидностью стабилизировалась. Банк не ожидает дальнейших существенных оттоков ликвидности в китайских юанях", - говорится в отчете.