Газпромбанк нарастил чистую годовую прибыль по МСФО в 1,7 раза

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Группа Газпромбанка (ГПБ) в 2021 году увеличила чистую прибыль по МСФО в 1,7 раза - до 95,8 млрд рублей по сравнению с 56,0 млрд рублей прибыли в 2020 году, следует из отчета кредитной организации.

Расходы ГПБ на создание резервов в 2021 году составили 19,2 млрд рублей, что в 3,5 раза больше расходов за 2020 год (5,4 млрд рублей).

Рентабельность капитала группы в 2021 году выросла до 11,8% с 7,7%, рентабельность активов - до 1,2% с 0,8%.

Чистый процентный доход до резервов в 2021 году вырос на 31% - до 214,8 млрд рублей, после резервов - на 24% - до 195,5 млрд рублей.

Чистая процентная маржа в 2021 году увеличилась до 3,1% с 2,7%.

Небанковские сегменты группы завершили 2021 год с прибылью от операционной деятельности в размере 21,6 млрд рублей против 1,1 млрд рублей убытка в 2020 году. При этом из операционной прибыли за 2021 год 13,0 млрд рублей пришлись на разовый доход от сделки по продаже недвижимого имущества третьей стороне, отмечается в сообщении ГПБ.

Операционные доходы группы в 2021 году выросли на 19% - до 284,4 млрд рублей, операционные расходы - на 18% - до 155,5 млрд рублей. Коэффициент отношения операционных расходов к операционным доходам в 2021 году снизился до 54,7% с 55,2%.

Активы группы на 31 декабря 2021 года составили 8 трлн 721,9 млрд рублей, увеличившись за год на 15,8%.

Кредитный портфель до вычета резервов под кредитные убытки в 2021 году вырос на 16,5% - до 6 трлн 249,0 млрд рублей. Корпоративный кредитный портфель увеличился на 17,6% - до 5 трлн 440,8 млрд рублей, розничный - на 9,4% - до 808,2 млрд рублей.

Средства клиентов на 31 декабря 2021 года достигли 6 трлн 953,6 млрд рублей, увеличившись за год на 19,3%. Средства корпоративных клиентов выросли на 22,2% - до 5 трлн 260,5 млрд рублей, розничных - на 11,1% - до 1 трлн 693,1 млрд рублей.

Совокупный капитал группы, рассчитанный в соответствии с требованиями Базельского соглашения (Базель III) на основе показателей консолидированной отчетности по РСБУ, составил на 31 декабря 2021 года 907,1 млрд рублей, увеличившись за год на 11,4%.

Коэффициент достаточности совокупного капитала группы в 2021 году снизился до 12,3% с 12,6%, достаточности основного капитала - до 10,9% с 11,5%, базового капитала - до 8,4% с 8,7%.

ГПБ отмечает, что он соблюдает все обязательные нормативы Банка России, включая нормативы достаточности капитала и нормативы ликвидности. "Группа располагает всеми необходимыми финансовыми и технологическими возможностями для продолжения бесперебойной работы и осуществления всех основных операций на территории Российской Федерации", - говорится в отчете по МСФО.