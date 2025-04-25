Выручка "МаксимаТелекома" по МСФО в 2024 году снизилась на 17,6% до 2,2 млрд рублей

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Консолидированная выручка АО "МаксимаТелеком" (подконтрольно ПАО "Ростелеком") в 2024 году по МСФО составила 2,2 млрд рублей, что на 17,6% меньше, чем в 2023 году, говорится в отчетности компании.

В частности, в 2024 году доходы "МаксимаТелекома" от цифровых сервисов составили 1,3 млрд рублей, от технологической поддержки информационных систем - 240 млн рублей, от услуг доступа в интернет - 187,8 млн рублей, от реализации оборудования - 139,7 млн рублей, прочие доходы - 210,4 млн рублей.

Как поясняется в отчетности, снижение выручки обусловлено продолжительным эффектом от разделения бизнеса и вывода интеграционных проектов из контура компании. По итогам реорганизации группа сосредоточила свою деятельность на операторском бизнесе. В сопоставимых условиях выручка от информационно-телекоммуникационных услуг в 2024 году выросла на 30%, уточняет компания.

В 2024 году компания сократила операционный убыток на 24,1% до 391,6 млн рублей. Убыток до налогообложения составил 1,6 млрд рублей, что на 27,5% больше, чем в 2023 году.

Чистый убыток составил 1,1 млрд рублей, увеличившись на 5,8% за счет повышения стоимости обслуживания заемных средств в 2024 году.

Как отмечается в отчетности, акционер компании - АО "Макомнет" - в течение 2023-2024 годов провел как реорганизацию бизнес-модели "МаксимаТелекома", так и "оптимизационные мероприятия по выводу операционной деятельности на положительную маржинальность и обеспечению финансирования деятельности компании за счет привлечения займа от связанных сторон".

Внешние облигационные займы в сумме 4,8 млрд рублей (с учетом оферты в январе 2025 года по облигациям выпуска 1) замещены на займы от связанных сторон.

"На 2025 год сохраняется требуемый уровень поддержки компании от связанных сторон в части замещения внешних заемных средств на внутрикорпоративные займы: в октябре 2024 года заключен договор займа на 2025 год со связанной стороной на сумму 1,9 млрд рублей, который позволит финансировать производственно-хозяйственную и проектную деятельность компании, а также в полном объеме обслуживать оставшиеся внешние обязательства по облигациям", - говорится в отчетности.

АО "МаксимаТелеком" предоставляет доступ в интернет по технологии Wi-Fi на основе собственной беспроводной сети передачи данных для пассажиров столичного общественного транспорта, а также обеспечивает инфраструктуру для развития городских цифровых сервисов.

Единственным акционером компании является АО "Макомнет" ("дочка" "Ростелекома").

В I квартале 2023 года "МаксимаТелеком" провел реорганизацию, в ходе которой его бизнес был разделен на два направления - интеграторский и операторский. Операторский бизнес остался в "МаксимаТелекоме". Интеграторское направление было продано бывшему акционеру компании - АО "Инвестмир".