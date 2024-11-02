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Выручка "МаксимаТелекома" за девять месяцев по РСБУ снизилась на 26%

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Выручка АО "МаксимаТелеком" (подконтролен ПАО "Ростелеком") по РСБУ за 9 месяцев 2024 года составила 1,8 млрд рублей, снизившись на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, говорится в бухотчетности оператора.

Убыток от продаж сократился на 28,2% - до 385 млн рублей.

Убыток до налогообложения составил 1,2 млрд рублей, что на 13,8% больше, чем в январе-сентябре 2023 года.

Себестоимость сократилась в 1,4 раза - до 1,99 млрд рублей.

Чистый убыток составил 1 млрд рублей, снизившись на 11,7% по сравнению с тем же периодом 2023 года.

АО "МаксимаТелеком" создает и внедряет инновационные решения, а также осуществляет их дальнейшую поддержку в сфере цифровизации транспортного комплекса и городского хозяйства. "МаксимаТелеком" является оператором единого Wi-Fi пространства в общественном транспорте и на стационарных объектах городской инфраструктуры Москвы.

Единственным акционером компании является АО "Макомнет" ("дочка" "Ростелекома").

В I квартале 2023 года "МаксимаТелеком" провел реорганизацию, в ходе которой его бизнес был разделен на два направления - интеграторский и операторский. Операторский бизнес остался в "МаксимаТелекоме". Интеграторское направление было продано бывшему акционеру компании - АО "Инвестмир".

МаксимаТелеком Ростелеком Москва
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