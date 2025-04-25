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Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в мае снизится до 4,5 тыс. рублей

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в мае составит 4,5 тыс. рублей за тонну против 4 тыс. 568,7 рубля в апреле.

Пошлина на подсолнечный шрот повысится до 943,6 рубля с 939,5 рубля за тонну.

Расчет пошлин представил Минсельхоз.

Индикативные цены, исходя из которых рассчитаны пошлины, составили: на масло $1 тыс. 090,5 за тонну ($1 тыс. 065,7 месяц назад), на шрот - $211,2 ($206,1).

РФ ввела механизм "подсолнечного демпфера" с 1 сентября 2021 года. Сначала пошлины рассчитывались в долларах, с июля 2022 года - в рублях. Размер пошлины на подсолнечное масло составляет 70% от разницы между базовой ценой (82 500 рублей за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц). Экспортная пошлина на подсолнечный шрот рассчитывается по формуле как разница между индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) и базовой ценой (15 875 рублей за тонну), умноженная на величину корректирующего коэффициента (0,7).

Базовая цена для расчета пошлины на шрот с 1 сентября 2023 года была повышена на 2 тыс. рублей, до 15 875 рублей за тонну, для расчета пошлины на масло - не изменилась и составляет 82 500 рублей за тонну.

В августе 2024 года эти пошлины были продлены сразу на два года - до 1 сентября 2026 года.

Минсельхоз
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