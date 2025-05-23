Пошлина на экспорт подсолнечного масла в июне повысится в 1,6 раза

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в июне составит 7 119,8 рубля за тонну против 4,5 тысяч рублей в мае.

Пошлина на подсолнечный шрот повысится до 1 244,1 рубля с 943,6 рубля за тонну.

Расчет пошлин представил Минсельхоз.

Индикативные цены, исходя из которых рассчитаны пошлины, составили: на масло $1 153,9 за тонну ($1 090,5 месяц назад), на шрот - $219,8 ($211,2).

Размер пошлин составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц).

Россия ввела механизм "подсолнечного демпфера" с 1 сентября 2021 года. Сначала пошлины рассчитывались в долларах, с июля 2022 года - в рублях.

Базовая цена на подсолнечное масло составляет 82 500 рублей за тонну, на шрот - 15 875 рублей за тонну.

В августе 2024 года эти пошлины были продлены сразу на два года - до 1 сентября 2026 года.