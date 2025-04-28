Москва вошла в топ-5 городов по цене элитного жилья из-за рассрочек

Москва уступает только Женеве, Нью-Йорку, Гонконгу и Монако

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Москва попала в первую пятерку городов мира по цене квадратного метра премиального жилья, сообщила "Intermark Городская Недвижимость", изучив поведение рынка в первом квартале 2025 года.

"Москва попала в первую пятерку городов мира по цене квадратного метра премиального жилья, перескочив за три года сразу через 13 мест рейтинга с 18-й позиции на 5-ю строчку, обогнав даже столь дорогие города мира как Лондон, Париж и Шанхай", - говорится в исследовании.

В марте 2025 года средняя цена элитного квадратного метра в новостройках впервые достигла 2 млн рублей, что превышает сумму в $20 тысяч. Позади остались Лондон, где цена элитного квадрата на данный момент составляет $19700, Париж c ценой $18600 и Шанхай с ценой $19700/кв.м. Сегодня цена на элитное жилье в российской столице уступает лишь Женеве, Нью-Йорку, Гонконгу и Монако.

Только за последний год цена предложения в Москве увеличилась на 38%.

"При этом спрос поглощает столь дорогое предложение и остается активным, показывая годовой прирост в 46%. Причиной такого стремительного роста цен за последний год стали выгодные условия длительных рассрочек, которыми девелоперы поддержали спрос, заложив издержки в ценообразование проектов", - объясняют эксперты компании.

Как отметил генеральный директор компании Дмитрий Халин, подобные инструменты уже давно вошли в практику зарубежных стран, однако в России подобный опыт беспроцентных рассрочек используется впервые.

"Москва является крупным рынком элитного жилья и как только на нем начинают действовать такие финансовые механизмы, как на других масштабных мировых рынках, то и цены сразу приближаются к мировым", - отметил эксперт.

Лишь за первый квартал 2025 года в проектах девелоперов, предлагающих внести первоначальный взнос в размере 20-30% было заключено 180 сделок, а это порядка 52% от всех продаж в новостройках.

По итогам первого квартала 2025 года число первичных сделок на рынке элитного жилья Москвы превысило уровень аналогичного периода прошлого года на 46%. Всего было заключено 347 сделок на общую сумму 71 миллиард рублей, что вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и в 4 раза больше, чем в I квартале 2023 года.