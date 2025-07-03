Доля рассрочки в продажах жилья в портфеле проектного финансирования Сбера выросла до 25-30%

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Доля рассрочки в продажах жилья в портфеле проектного финансирования Сбербанка за последние 12 месяцев выросла до 25-30% с 15%, заявила управляющий директор, начальник управления финансирования недвижимости Сбербанка Светлана Назарова на сессии Финансового конгресса Банка России.

"Безусловно, мы мониторим ситуацию с рассрочками по нашему портфелю, потому что нас не может это не волновать. Хорошо, что согласно федеральному закону 214-ФЗ все счета по нашим проектам в банке, и мы это можем делать. Что сейчас происходит? Если говорить конкретно про наш портфель, то где-то по кредитам последнего поколения, поколение года берем (за последние 12 месяцев - ИФ), 25-30% - это доля квартир, которые на рассрочку. Если мы говорим о ситуации год назад, это 15%. Ну, кажется, что там не сильно критично. Да, выросла, но не половина", - сказала она.

ЦБ не раз отмечал, что схемы продаж жилья в рассрочку могут нести повышенные риски как для покупателей, так и для строительных компаний. У застройщиков такой рост продаж не приводит к наполняемости счетов эскроу. Заемщики, покупающие жилье в рассрочку и ожидающие, что потом возьмут ипотеку, могут потерять жилье в случае отказа банков в кредитовании. Внесенные средства по ДДУ им вернутся, но в условиях рассрочки часто предусмотрены штрафы. Кроме того, стоимость этих средств может снижаться относительно стоимости жилья.

По данным Банка России, в I квартале 2025 года в структуре продаж снизилась доля ипотеки, возросли продажи в рассрочку от застройщика и за собственные средства: если в 2023 году доля продаж за счет собственных средств и рассрочки от застройщика была около 20%, а в 2024 году - 40%, то в марте этого года она выросла до 50%. При этом к началу 2025 года рассрочки заняли первое место в структуре продаж отдельных крупных застройщиков.

Банк России на 1 июня 2025 года оценивает объем средств в портфеле ДДУ, которые не пришли в банки на счета эскроу, в 1,1 трлн рублей, большая часть этой суммы - покупка жилья в рассрочку, где люди еще не внесли платежи.