Сеть Domino's Pizza увеличила чистую прибыль и выручку в I квартале

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Сеть пиццерий Domino's Pizza Inc. отчиталась о росте чистой прибыли и выручки в первом квартале 2025 года, при этом прибыль оказалась лучше прогнозов рынка, но выручка не оправдала ожидания аналитиков.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте составила $149,7 млн, или $4,33 в расчете на акцию, по сравнению со $125,8 млн, или $3,58 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Выручка тем временем повысилась на 2,5% до $1,11 млрд с $1,09 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль на уровне $4,06 на акцию при выручке в $1,13 млрд.

Сопоставимые продажи Domino's в США сократились в минувшем квартале на 0,5%, в мире - выросли на 3,7%, говорится в отчетности.

Компания не стала давать прогноз на текущий год.

Котировки акций Domino's Pizza в ходе предварительных торгов в понедельник снижаются на 3,6%. Капитализация компании с начала года выросла на 16,2% до $16,7 млрд, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 за этот период потерял 6,1%.