Domino's Pizza сократила чистую прибыль во II финквартале, но результат превысил прогноз

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Сеть пиццерий Domino's Pizza Inc. увеличила выручку во втором квартале 2025 финансового года на 4%, при этом ее чистая прибыль уменьшилась на 8%.

Как говорится в пресс-релизе компании, квартальная выручка составила $1,15 млрд по сравнению с $1,1 млрд за аналогичный квартал прошлого года.

Чистая прибыль Domino's Pizza по итогам квартала, завершившегося 15 июня, снизилась до $131,1 млн со $142 млн годом ранее. Прибыль в расчете на акцию сократилась до $3,81 с $4,03, превысив, однако, консенсус-прогноз опрошенных LSEG аналитиков в $3,95.

Снижение чистой прибыли связано, в частности, с изменением оценки инвестиций компании в DPC Dash Ltd., оператора сети Domino's Pizza в Китае.

Сопоставимые продажи Domino's в США в минувшем квартале выросли на 3,4%, что оказалось лучше среднего прогноза аналитиков (+2,2%). Сопоставимые продажи за рубежом повысились на 2,4%.

В прошедшем квартале было открыто 178 ресторанов Domino's, в том числе, 30 в США.

Акции компании подскочили в цене на 5,3% в ходе предварительных торгов в понедельник. С начала текущего года их стоимость выросла на 11%.