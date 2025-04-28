Мишустин отметил важность достижения технологической независимости и суверенитета

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин видит через 10 лет Россию независимой, свободной и сильной страной. Выступая на марафоне общества "Знание" он так ответил на вопрос о том, какой он видит страну через 10 лет, и отметил важность достижения технологической независимости и суверенитета.

"На этот вопрос уже дал ответ президент. Совсем недавно, мне очень понравилось. Он отметил, что Россия (должна быть - ИФ) независимая, свободная и сильная. Вот лучше - не скажешь", - сказал Мишустин.

Независимой, по его словам, Россия должна быть потому, что у нее свой собственный путь, в приоритете - "национальные интересы, благополучие людей".

"Невозможно, чтобы Россия была зависимой. Свободная - потому что есть широкие возможности для самореализации, для наших талантов. У нас при всех сложностях рыночная экономика работает, мы открыты для взаимодействия с другими государствами, странами, которые разделяют наши ценности. Ну и сильная: ведь у нас самые талантливые люди, которые трудом приумножают успехи нашей страны, двигают вперед и науку, и промышленность, и экономику. Ну и армия у нас отличная. Я уверен, что через 10 лет Россия именно будет такой: независимой, свободной и сильной", - сказал Мишустин.

По его словам, важнейшим вектором развития сегодня также является достижение "технологической независимости, технологического лидерства и суверенитета, переход к новым экономическим и социальным стандартам, которые основаны на современных технологиях, на знаниях".