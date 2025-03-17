Матвиенко заявила об импортонезависимости от целого ряда важных позиций

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Россия и Белоруссия достигли полного импортозамещения в ряде областей, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Наши совместные проекты и в рамках Союзного государства. Мы продвинулись очень мощно вперед. Мы уже импортонезависимы от целого ряда важных позиций", - заявила Матвиенко в интервью на белорусском гостелеканале "Беларусь-1".

В качестве примера она привела производство станков, электроники, другую продукцию.

"Ну зачем самим производить? А теперь пришло осознание, что суверенитет государства - он очень широкое имеет значение, в том числе технологический суверенитет, промышленный суверенитет. И мы сейчас на деле все это реализовываем, и результаты очень хорошие, движение очень мощное", - заявила Матвиенко.

В то же время она признала, что обеим странам еще есть над чем работать, чтобы усиливать свои позиции.

"Наше правительство, наши министерства, ведомства настолько активно включились в реализацию союзных программ, которые охватывают все сферы интеграции, что это вселяет такую надежду, что мы будем еще более быстрыми темпами двигаться", - отметила Матвиенко.