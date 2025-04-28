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Нефть ускорила снижение, Brent подешевела до $66,08 за баррель

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Снижение цен на нефть усилилось вечером в понедельник на опасениях излишка предложения на мировом рынке топлива.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:46 по московскому времени снизилась на $0,79 (1,18%), до $66,08 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,64 (1,02%), до $62,38 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 1,6%, WTI - на 1,5%. С начала месяца фьючерсы на Brent упали более чем на 10%.

Котировки испытывают давление на фоне переговоров по ядерной программе Ирана, прогресс в которых может привести к снятию санкций США с нефтяного сектора страны. Делегации США и Ирана завершили третий раунд консультаций, в следующую субботу состоится четвертый.

Перспектива наращивания нефтедобычи странами ОПЕК+ также негативно влияет на настроения участников рынка.

Между тем министр финансов США Скотт Бессент заявил на ABC News в воскресенье, что Вашингтон продолжает переговоры, причем с некоторыми торговыми партнерами, особенно в азиатских странах, они продвигаются "очень хорошо".

"Краткосрочные перспективы для нефти выглядят неплохо, несмотря на медвежий настрой, за счет низкого уровня запасов нефти", - отметил глава отдела стратегии на энергетических рынках в BNP Paribas Альдо Спаньер.

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США выросло на две, до 483 единиц. Тем временем число газовых установок увеличилось на одну, до 99 единиц.

Brent WTI США Иран
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