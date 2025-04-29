Brent подешевела до $64,61 за баррель

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили снижение днем во вторник, участники рынка опасаются сокращения спроса на нефть на фоне продолжающейся торговой войны между США и Китаем.

К 14:14 по Москве июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,25 (1,9%) до $64,61 за баррель. Июньске фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $1,05 (1,69%), до $61 за баррель.

"Затягивание переговоров по вопросам торговли между Китаем и США повышает уровень обеспокоенности относительно перспектив роста экономики и спроса", - написал аналитик брокерской компании PVM Тамаш Варга, отметив влияние ухудшения настроений на рынке на динамику нефтяных цен.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил CNBC, что власти КНР должны первыми пойти на шаги, которые позволят решить проблемы в сфере торговли. "Я полагаю, что это Китай должен пойти на деэскалацию ситуации, потому что они продают нам в пять раз больше, чем мы продаем им", - сказал он.

Понижательное давление на котировки также оказывают ожидания дальнейшего наращивания нефтепроизводства в альянсе ОПЕК+. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что несколько стран-участниц альянса намерены предложить ускорить увеличение добычи нефти в июне.

Кроме того, инвесторы продолжают следить за переговорами по ядерной программе Ирана, достижение прогресса в которых может привести к смягчению санкций против нефтяного экспорта страны.

Позднее во вторник Американский институт нефти API опубликует данные по запасам нефти в США. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные о резервах топлива в Штатах будут опубликованы Министерством энергетики в среду.