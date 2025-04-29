Минфин РФ хочет упростить доступ к системе налогового мониторинга

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Доступ к системе налогового мониторинга, участие в которой призвано снижать издержки бизнеса, будет упрощен: компаниям нужно будет соответствовать любому из базовых критериев, а не всем одновременно, как сейчас.

Такая норма вошла в подготовленный Минфином РФ законопроект для реализации положений основных направлений налоговой политики, сообщила пресс-служба ведомства.

Документ предусматривает "расширение периметра налогового мониторинга за счет отмены обязательности соответствия кандидата в налоговый мониторинг трем установленным критериям (объем выручки, величина активов, размер уплаченных налогов) и оставления обязательности соответствия любому из этих трех, а также за счет отмены данных критериев для кандидата-правопреемника реорганизованного участника налогового мониторинга", сказано в сообщении.

Налоговый мониторинг появился в 2016 году. Перешедшая на такую форму взаимодействия с налоговыми органами компания предоставляет им доступ к данным своего бухгалтерского и налогового учета в режиме реального времени. Изначально налоговый мониторинг был доступен только для крупных компаний с доходами и активами от 3 млрд рублей и налоговыми платежами от 300 млн руб., но затем эти требования неоднократно смягчались.

Новое снижение порогов подключения произошло с 2025 года: выручка и стоимость чистых активов теперь должны составлять не менее 800 млн руб., а общая сумма уплаченных налогов - от 80 млн руб.

Сейчас, по данным ФНС, к системе подключено более 700 компаний из 20 различных отраслей экономики, обеспечивающие 38% налоговых поступлений в федеральный бюджет, 18% - в бюджеты субъектов РФ.

ФНС среди преимуществ перехода на налоговый мониторинг выделяет снижение временных и финансовых издержек бизнеса: его участники освобождаются от стандартных камеральных и выездных проверок, уменьшаются затраты на администрирование, сокращается количество запросов от налоговых органов. Вся работа переходит в онлайн-формат с удаленным доступом инспекции к информационным системам компании, что позволяет ФНС проводить проверки выборочно, концентрируясь только на операциях с элементами риска.

Также участие в системе позволяет компаниям получать консультации налоговых органов: они могут запросить мотивированное мнение инспекции по текущим и планируемым сделкам, что делает налоговую нагрузку более предсказуемой. Кроме того, участники налогового мониторинга могут рассчитывать на ускоренный порядок возмещения НДС и акцизов сразу после подачи декларации.