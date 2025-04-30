Промышленный PMI в КНР в апреле указал на замедление активности впервые с января

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в апреле снизился до 49 пунктов по сравнению с 50,5 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление страны.

Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе, ниже - на ослабление.

Индикатор опустился ниже этой отметки впервые с января. Аналитики в среднем прогнозировали более умеренное снижение, до 49,8 пункта, по данным Trading Economics.

Подындекс новых заказов опустился до 49,2 пункта с 51,8 пункта в марте, производства - до 49,8 пункта с 52,6 пункта. Индекс занятости понизился до 47,9 пункта с 48,2 пункта.

Показатель, оценивающий оптимизм в промышленности на ближайшее будущее, ухудшился до 52,1 пункта с 53,8 пункта, обновив минимум за семь месяцев.

Китайский PMI сферы услуг и строительства в этом месяце снизился до 50,4 пункта по сравнению с 50,8 пункта в марте. Эксперты ожидали снижения до 50,7 пункта.

Сводный PMI опустился до 50,2 пункта против 51,4 пункта в прошлом месяце.