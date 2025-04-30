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Нефтяной рынок завершает апрель максимальным снижением с 2021 года

Brent подешевела до $63,76 за баррель

Нефтяной рынок завершает апрель максимальным снижением с 2021 года
Фото: Getty Images

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Нефтяной рынок остается в минусе в среду и завершает апрель максимальным падением более чем за три года.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 13:45 по московскому времени составила $63,76 за баррель, что на $0,49 (0,76%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Срок биржевого обращения июньских фьючерсов на Brent истекает в среду. Более активно торгуемые июльские контракты снизились в цене на $0,49 (0,77%), до $62,79 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,52 (0,86%), до $59,9 за баррель.

В апреле Brent потеряла в цене порядка 15%, WTI - 16%. Снижение котировок в этом месяце является максимальным с ноября 2021 года, отмечает Reuters.

Падению цен способствуют опасения, что начатая Вашингтоном торговая война приведет к ослаблению глобальной экономики и спроса на энергоресурсы, в то время как страны ОПЕК+ отказываются от ограничения добычи.

Давление на рынок в среду оказали данные о снижении деловой активности в промышленном секторе Китая. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в этом секторе опустился в апреле до 49 пунктов с мартовских 50,5 пунктов. Значение ниже 50 пунктов говорит о спаде активности. Индикатор опустился ниже этого уровня впервые с января.

Кроме того, оценки Американского института нефти (API) показали рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 3,76 млн баррелей.

Официальный доклад о запасах энергоносителей в США будет обнародован в среду в 17:30 по Москве.

Brent WTI Китай
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