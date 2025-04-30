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Caterpillar в I квартале сократила чистую прибыль в 1,4 раза

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Американская Caterpillar, производитель оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности, в первом квартале 2025 года сократила чистую прибыль в 1,42 раза, при этом скорректированная прибыль и выручка оказались хуже ожиданий аналитиков

В январе-марте чистая прибыль компании составила $2,003 млрд, или $4,2 в расчете на акцию, по сравнению с $2,856 млрд, или $5,75 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Скорректированная прибыль упала до $4,25 в расчете на акцию с $5,6 на акцию годом ранее.

Выручка Caterpillar сократилась на 10% - до $14,249 млрд.

Консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков предполагал, что скорректированная прибыль на акцию составит $4,35, а выручка - $14,7 млрд.

Продажи строительной техники в прошлом квартале сократились на 19%, в горнодобывающем секторе снижение составило 10%, тогда как реализация техники для энергетической отрасли и транспортного оборудования сократилась на 2%.

С начала 2025 года капитализация Caterpillar сократилась на 15,3%, до $146,91 млрд.

Caterpillar США
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