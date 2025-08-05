Caterpillar во II квартале снизил чистую прибыль на 19%, улучшил годовой прогноз

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Американская Caterpillar, ведущий мировой производитель оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности, во втором квартале снизила чистую прибыль на 18,7%, но показатель без учета разовых факторов оказался хуже ожиданий.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в апреле-июне 2025 года составила $2,179 млрд, или $4,62 в расчете на акцию, по сравнению с $2,681 млрд, или $5,48 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Скорректированная прибыль опустилась до $4,72 с $5,99 на бумагу.

Выручка уменьшилась на 0,7% - до $16,569 млрд против $16,689 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне $4,89 на бумагу при выручке в $16,3 млрд.

Ухудшение финансовых показателей было обусловлено снижением цен и частично компенсировалось повышением объема продаж, отмечается в отчетности.

Продажи строительной техники уменьшились на 7% (до $6,19 млрд). В горнодобывающем секторе снижение составило 4% (до $3,09 млрд), тогда как реализация техники для энергетической отрасли и транспортного оборудования увеличилась на 7% (до $7,84 млрд).

Компания в минувшем квартале потратила $1,5 млрд на выкуп своих акций и выплату дивидендов.

Caterpillar ожидает "умеренного роста" выручки в третьем квартале. Эксперты предполагают повышение на 0,6%.

При этом по итогам 2025 года компания прогнозирует, что выручка будет "немного выше" прошлогоднего показателя. Ранее она не ожидала значительных изменений.

Котировки акций Caterpillar снижаются более чем на 2% на предварительных торгах во вторник. С начала текущего года капитализация компании поднялась почти на 20% (до $204 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 прибавил 7,6%.