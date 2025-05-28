Remy Cointreau сменит CEO

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Французский производитель алкогольной продукции Remy Cointreau назначил главным исполнительным директором Франка Марилли вместо Эрика Валла, сообщила компания. Новый CEO вступит в должность 25 июня.

Марилли более 30 лет работал в известных компаниях из сфер косметики и люксовых товаров, включая Chanel, Unilever и Shiseido.

Валла будет работать вместе с ним для обеспечения гармоничной передачи дел.

Remy Cointreau была образована в 1991 году путем слияния компаний Remy Martin (основана в 1724 году) и Cointreau (основана в 1849 году). Выпускает коньяки Remy Martin и Louis XIII, ром Mount Gay, бренди Metaxa и ликер Cointreau.