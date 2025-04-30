"ВСМПО-Ависма" в 2024 году снизила чистую прибыль по МСФО на 32,2%

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" в 2024 году сократило чистую прибыль по МСФО в на 32,2% по сравнению с 2023 годом до 16,85 млрд рублей, говорится в отчетности компании.

Выручка уменьшилась на 2,4% до 118,55 млрд рублей.

В частности, выручка от реализации товаров сократилась на 2,5% и составила 116,23 млрд рублей, от предоставления услуг - увеличилась на 15,4%, до 2,29 млрд рублей.

Вместе с тем, доходы от продаж на внутреннем рынке снизились на 10,6%, до 54,92 млрд рублей, а в страны дальнего зарубежья, напротив, возросли на 5,9%, до 63,42 млрд рублей. На выручку от продаж в прочие страны пришлось 216,23 млн рублей (рост в 1,6 раза).

Основные финпоказатели "ВСМПО-Ависмы" по МСФО (тыс. рублей):

2024г 2023г Динамика Выручка 118 553 609 121 478 475 -2,4% Себестоимость продаж 73 473 501 76 158 490 -3,5% Валовая прибыль 45 080 108 45 319 985 -0,5% Прибыль от операционной деятельности 20 514 738 24 922 415 -17,7% Прибыль до налогообложения 22 056 705 27 897 151 -20,9% Чистая прибыль 16 853 259 24 847 934 -32,2%

Краткосрочные обязательства компании уменьшились с 124,88 млрд рублей на 31 декабря 2023 года до 84,7 млрд рублей на 31 декабря 2024 года, долгосрочные обязательства – с 91,94 млрд рублей до 75,64 млрд рублей.

"ВСМПО-Ависма" – производитель титана, имеющий полный технологический цикл: от переработки сырья до выпуска готовых изделий с высокой степенью механической обработки. Информации о владельцах компания не публикует.