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"ВСМПО-Ависма" в 2024 году снизила чистую прибыль по МСФО на 32,2%

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" в 2024 году сократило чистую прибыль по МСФО в на 32,2% по сравнению с 2023 годом до 16,85 млрд рублей, говорится в отчетности компании.

Выручка уменьшилась на 2,4% до 118,55 млрд рублей.

В частности, выручка от реализации товаров сократилась на 2,5% и составила 116,23 млрд рублей, от предоставления услуг - увеличилась на 15,4%, до 2,29 млрд рублей.

Вместе с тем, доходы от продаж на внутреннем рынке снизились на 10,6%, до 54,92 млрд рублей, а в страны дальнего зарубежья, напротив, возросли на 5,9%, до 63,42 млрд рублей. На выручку от продаж в прочие страны пришлось 216,23 млн рублей (рост в 1,6 раза).

Основные финпоказатели "ВСМПО-Ависмы" по МСФО (тыс. рублей):

2024г2023гДинамика
Выручка118 553 609121 478 475-2,4%
Себестоимость продаж73 473 50176 158 490-3,5%
Валовая прибыль45 080 10845 319 985-0,5%
Прибыль от операционной деятельности20 514 73824 922 415-17,7%
Прибыль до налогообложения22 056 70527 897 151-20,9%
Чистая прибыль16 853 25924 847 934-32,2%

Краткосрочные обязательства компании уменьшились с 124,88 млрд рублей на 31 декабря 2023 года до 84,7 млрд рублей на 31 декабря 2024 года, долгосрочные обязательства – с 91,94 млрд рублей до 75,64 млрд рублей.

"ВСМПО-Ависма" – производитель титана, имеющий полный технологический цикл: от переработки сырья до выпуска готовых изделий с высокой степенью механической обработки. Информации о владельцах компания не публикует.

ВСМПО-Ависма
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