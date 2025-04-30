"ВСМПО-Ависма" в 2024 году снизила чистую прибыль по МСФО на 32,2%
Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" в 2024 году сократило чистую прибыль по МСФО в на 32,2% по сравнению с 2023 годом до 16,85 млрд рублей, говорится в отчетности компании.
Выручка уменьшилась на 2,4% до 118,55 млрд рублей.
В частности, выручка от реализации товаров сократилась на 2,5% и составила 116,23 млрд рублей, от предоставления услуг - увеличилась на 15,4%, до 2,29 млрд рублей.
Вместе с тем, доходы от продаж на внутреннем рынке снизились на 10,6%, до 54,92 млрд рублей, а в страны дальнего зарубежья, напротив, возросли на 5,9%, до 63,42 млрд рублей. На выручку от продаж в прочие страны пришлось 216,23 млн рублей (рост в 1,6 раза).
Основные финпоказатели "ВСМПО-Ависмы" по МСФО (тыс. рублей):
|2024г
|2023г
|Динамика
|Выручка
|118 553 609
|121 478 475
|-2,4%
|Себестоимость продаж
|73 473 501
|76 158 490
|-3,5%
|Валовая прибыль
|45 080 108
|45 319 985
|-0,5%
|Прибыль от операционной деятельности
|20 514 738
|24 922 415
|-17,7%
|Прибыль до налогообложения
|22 056 705
|27 897 151
|-20,9%
|Чистая прибыль
|16 853 259
|24 847 934
|-32,2%
Краткосрочные обязательства компании уменьшились с 124,88 млрд рублей на 31 декабря 2023 года до 84,7 млрд рублей на 31 декабря 2024 года, долгосрочные обязательства – с 91,94 млрд рублей до 75,64 млрд рублей.
"ВСМПО-Ависма" – производитель титана, имеющий полный технологический цикл: от переработки сырья до выпуска готовых изделий с высокой степенью механической обработки. Информации о владельцах компания не публикует.