"ВСМПО-Ависма" в I квартале увеличила чистую прибыль по РСБУ на 28%

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" в январе-марте 2025 года увеличила чистую прибыль по РСБУ на 28,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 5,895 млрд рублей, говорится в бухгалтерской отчетности компании.

Выручка за этот период сократилась на 16,2%, до 20,15 млрд рублей.

Основные финансовые показатели "ВСМПО-Ависмы" (в тыс. рублей):

I квартал 2025г I квартал 2024г Динамика Выручка 20 153 995 24 045 325 -16,2% Себестоимость 14 160 146 16 869 537 -16,1% Валовая прибыль 5 993 849 7 175 788 -16,5% Прибыль от продаж 2 219 444 3 986 372 -44,3% Прибыль до налогообложения 7 988 722 5 828 637 +37,1% Чистая прибыль 5 894 654 4 598 193 +28,2%

Кредиторская задолженность предприятия увеличилась с 74,9 млрд рублей на 31 декабря 2024 года до 77,63 млрд рублей на 31 марта 2025 года, дебиторская - с 51,84 млрд до 52,76 млрд рублей.

"ВСМПО-Ависма" - производитель титана, имеющий полный технологический цикл: от переработки сырья до выпуска готовых изделий с высокой степенью механической обработки. Информации о владельцах компания не публикует.