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"ВСМПО-Ависма" в I квартале увеличила чистую прибыль по РСБУ на 28%

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" в январе-марте 2025 года увеличила чистую прибыль по РСБУ на 28,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 5,895 млрд рублей, говорится в бухгалтерской отчетности компании.

Выручка за этот период сократилась на 16,2%, до 20,15 млрд рублей.

Основные финансовые показатели "ВСМПО-Ависмы" (в тыс. рублей):

I квартал 2025гI квартал 2024гДинамика
Выручка20 153 99524 045 325-16,2%
Себестоимость14 160 14616 869 537-16,1%
Валовая прибыль5 993 8497 175 788-16,5%
Прибыль от продаж2 219 4443 986 372-44,3%
Прибыль до налогообложения7 988 7225 828 637+37,1%
Чистая прибыль5 894 6544 598 193+28,2%

Кредиторская задолженность предприятия увеличилась с 74,9 млрд рублей на 31 декабря 2024 года до 77,63 млрд рублей на 31 марта 2025 года, дебиторская - с 51,84 млрд до 52,76 млрд рублей.

"ВСМПО-Ависма" - производитель титана, имеющий полный технологический цикл: от переработки сырья до выпуска готовых изделий с высокой степенью механической обработки. Информации о владельцах компания не публикует.

ВСМПО-Ависма
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