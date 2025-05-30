"ВСМПО-Ависма" в I квартале увеличила чистую прибыль по РСБУ на 28%
Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" в январе-марте 2025 года увеличила чистую прибыль по РСБУ на 28,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 5,895 млрд рублей, говорится в бухгалтерской отчетности компании.
Выручка за этот период сократилась на 16,2%, до 20,15 млрд рублей.
Основные финансовые показатели "ВСМПО-Ависмы" (в тыс. рублей):
|I квартал 2025г
|I квартал 2024г
|Динамика
|Выручка
|20 153 995
|24 045 325
|-16,2%
|Себестоимость
|14 160 146
|16 869 537
|-16,1%
|Валовая прибыль
|5 993 849
|7 175 788
|-16,5%
|Прибыль от продаж
|2 219 444
|3 986 372
|-44,3%
|Прибыль до налогообложения
|7 988 722
|5 828 637
|+37,1%
|Чистая прибыль
|5 894 654
|4 598 193
|+28,2%
Кредиторская задолженность предприятия увеличилась с 74,9 млрд рублей на 31 декабря 2024 года до 77,63 млрд рублей на 31 марта 2025 года, дебиторская - с 51,84 млрд до 52,76 млрд рублей.
"ВСМПО-Ависма" - производитель титана, имеющий полный технологический цикл: от переработки сырья до выпуска готовых изделий с высокой степенью механической обработки. Информации о владельцах компания не публикует.