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Индекс незавершенных сделок на рынке жилья США в марте вырос максимально с 2023 года

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Индекс незавершенных сделок по продаже жилья в США на вторичном рынке (pending home sales) в марте вырос на 6,1% относительно предыдущего месяца - до 76,5 пункта, сообщила Национальная ассоциация риелторов (NAR).

Мартовский рост показателя стал самым значительным с декабря 2023 года.

Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение на 1%.

По сравнению с мартом прошлого года значение индекса упало на 0,6%.

Рост продаж в прошлом месяце совпал с временным снижением стоимости финансирования: ставки по 30-летним ипотечным кредитам упали до 6,67% в начале марта, как показывают данные Ассоциации ипотечных банкиров (MBA). С тех пор ставки вернулись к уровню 6,89%, но даже незначительные колебания ипотечных ставок могут мотивировать покупателей, отметил главный экономист Лоуренс Юн.

"Покупатели жилья очень чувствительны даже к незначительным колебаниям ипотечных ставок", - сказал Юн.

Хотя подписание контрактов не является гарантией окончательного закрытия сделки, сильный рост показателя свидетельствует о значительном увеличении числа потенциальных покупателей на рынке жилья, добавил он.

Индекс является опережающим индикатором активности на рынке недвижимости. Незавершенные продажи - это те, по которым уже подписан контракт, но сделка еще не закрыта. Обычно на ее завершение уходит от 4 до 6 недель.

еав вч


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