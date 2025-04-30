Курятина за неделю в РФ подорожала на 0,2%, впервые с середины января

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Цены на мясо кур за неделю с 22 по 28 апреля повысились в РФ на 0,2%, сообщил Росстат в среду.

Рост зафиксирован впервые с середины января этого года.

На мясном рынке также подорожали свинина - на 0,7% (на 0,4% неделей ранее) и говядина - на 0,4% (на уровне предыдущей недели). В то же время цены на баранину снизились на 0,4%.

Цены на яйца продолжают снижаться. На минувшей неделе, как и неделей ранее, - на 2,1%.

Росстат также сообщил, что мясные консервы для детского питания подешевели на 0,4%, гречневая крупа - на 0,3%, рис - на 0,2%, подсолнечное масло, сахар-песок - на 0,1%.

В то же время выросли цены на овощные консервы для детского питания - на 0,9%, сухие смеси молочные для детского питания, маргарин и пшеничную муку - на 0,6%, пшеничный хлеб - на 0,5%, черный чай и печенье - на 0,4%, мороженую рыбу, сыры, макаронные изделия, соль - на 0,3%, пастеризованное молоко, сливочное масло, сметану, фруктово-ягодные консервы для детского питания, ржаной хлеб, вермишель и водку - на 0,2%, творог - на 0,1%.

По данным Росстата, в 2024 году продукты питания подорожали в РФ на 11,4%, алкогольные напитки - на 8,3%.