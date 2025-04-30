Минэкономразвития оценило рост ВВП РФ в марте в 1,4%

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Рост ВВП РФ в марте 2025 года, по оценке Минэкономразвития, составил 1,4% в годовом сравнении после повышения на 0,7% в феврале и 3,0% в январе, говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике".

За I квартал 2025 года ВВП, по расчетам министерства, прибавил 1,7% в годовом выражении.

Как сообщалось рост в IV квартале 2024 года составлял 4,5%, в а в целом за 2024 год - 4,3%.

В обзоре отмечается, что индекс промышленного производства в марте вырос на 0,8% г/г после 0,2% г/г в феврале. Рост промышленного производства за I квартал 2025 года в целом составил 1,1% г/г.

Объем строительных работ в марте вырос на 2,6% г/г после 11,9% г/г в феврале. По итогам I квартала 2025 года рост в целом составил 6,9% г/г.

В докладе также говорится, что выпуск продукции сельского хозяйства в марте увеличился на 1,6% г/г после роста на 1,4% г/г в феврале. В целом за I квартал 2025 года выпуск продукции сельского хозяйства вырос на 1,7% г/г.

"Динамика грузооборота транспорта (без трубопроводного) в марте снизилась на 1,1% г/г, как и месяцем ранее. При этом увеличились темпы роста в автомобильном транспорте (+9,6% г/г после +8,6% г/г). За I квартал 2025 года грузооборот без трубопроводного транспорта увеличился на 0,7% г/г на фоне роста железнодорожного транспорта (+0,9% г/г) и автомобильных перевозок (+7,8% г/г)", - отмечается в докладе Минэкономразвития.

Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению в марте увеличился на 2,4% г/г, как и месяцем ранее. В целом рост потребительской активности в I квартале 2025 года составил 3,2% г/г.

"Оборот розничной торговли в марте вырос на 2,2% г/г в реальном выражении после аналогичного роста в феврале. По итогам I квартала 2025 года оборот увеличился на 3,2% г/г", - говорится в докладе министерства.

"На рынке труда в марте безработица снизилась до 2,3% рабочей силы (с 2,4% в феврале-январе), вернувшись к показателям декабря 2024 года. В целом за I квартал 2025 года безработица сохранилась на низком уровне - также 2,3%", - отмечают в Минэкономразвития.

"В феврале 2025 года (по последним оперативным данным) продолжился рост заработных плат. В номинальном выражении он составил 13,6% г/г после 17,1% г/г месяцем ранее, в реальном выражении - 3,2% г/г после 6,5% г/г, а среднемесячная заработная плата составила 89 тыс. 646 рублей", - говорится в докладе министерства.

"В I квартале 2025 года продолжился и рост доходов населения. Реальные денежные доходы выросли на 7,1% г/г. При этом реальные располагаемые доходы росли более быстрыми темпами - на 8,4% г/г", - говорится в обзоре.

В базовом сценарии Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП РФ в 2025 году на уровне 2,5% - ведомство в апреле сохранило этот прогноз с сентябрьской версии.

Прогноз ЦБ в 2025 году более консервативный - 1-2%.

Аналитики, опрошенные в начале апреля "Интерфаксом", прогнозируют увеличение ВВП в 2025 году на 1,6%.