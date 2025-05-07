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Минэкономразвития оценило рост ВВП в I квартале с исключением календарного фактора в 2,3%

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Российский ВВП в в I квартале 2025 года с исключением календарного фактора, по оценке Минэкономразвития, составил 2,3% в годовом выражении, сообщила пресс-служба правительства после совещания у вице-премьера Александра Новака по экономическим вопросам.

"По информации Министерства экономического развития, по итогам I квартала рост ВВП составил 2,3% с учетом календарного фактора февраля. Многие сектора экономики в I квартале продолжили рост показателей в сравнении с тем же периодом прошлого года. Наиболее активно в январе-марте выросли такие сегменты, как машиностроительная отрасль, показавшая плюс 13% выпуска продукции, сфера общественного питания продемонстрировала прибавку в 7,1%, строительная отрасль прибавила 6,9%, химический комплекс показал прирост в 4,8%", - отмечается в сообщении.

"Минэкономразвития и Минфину поручено продолжить мониторинг текущей ситуации в экономике с оценкой актуальных рисков до конца года", - говорится в релизе.

Без исключения календарного фактора (високосного дня в феврале 2024 года) Минэкономразвития оценило рост в I квартале на 1,7% в годовом выражении, в том числе в марте - на 1,4% в годовом выражении, в феврале - 0,7% (как раз из-за фактора високосного дня в прошлом году), в январе - на 3,0%.

В базовом сценарии Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП в 2025 году на уровне 2,5% - ведомство в апреле сохранило этот прогноз с сентябрьской версии.

Прогноз ЦБ в 2025 году более консервативный - 1-2%.

Аналитики, опрошенные в начале апреля "Интерфаксом", прогнозируют увеличение ВВП в 2025 году на 1,6%.

Минэкономразвития Минфин Александр Новак
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