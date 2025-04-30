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Минэкономразвития повысило прогноз по индексации тарифов ЖКХ в 2026 г. до 9,8% с 5,4%

Минэкономразвития повысило прогноз по индексации тарифов ЖКХ в 2026 г. до 9,8% с 5,4%
Фото: Замир Усманов/ТАСС

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ скорректировало прогноз по средней индексации совокупного платежа граждан за коммунальные услуги с 1 июля в 2026 год, повысив его до 9,8% с прогнозировавшихся в сентябре 5,4%.

Согласно рассмотренным правительством и опубликованным министерством экономического развития сценарным условиям макропрогноза на 2025-2028 годы, с 1 июля 2027 года тарифы ЖКХ в среднем по стране будут проиндексированы на 7,9%, с 1 июля 2028 года - на 5,9%. В предыдущей, сентябрьской, версии прогноза предполагалась индексация в 2027 году на 4,8%.

Прогноз на этот год не изменился: с 1 июля 2025 года средняя индексация составит 11,9%.

"В 2026 и 2027 годах прирост индексации совокупного платежа граждан определяется двумя факторами: переоценкой инфляции и влиянием дополнительной индексации цен на газ. Индекс платы граждан за коммунальные услуги в 2026 году прогнозируется на уровне 9,8%, в 2027 году - 7,9%, в 2028 году - 5,9%", - говорится в документе.

В 2024 году совокупный платеж граждан за коммунальные услуги был проиндексирован на 9,8% с 1 июля.

Минэкономразвития РФ
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