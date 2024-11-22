Правительство РФ утвердило размер индексации тарифов ЖКХ в 2025-27 годах

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило средний размер индексации тарифов ЖКХ в РФ в 2025-2027 гг.

С 1 июля 2025 года индексация составит 11,9%, с 1 июля 2026 года - 5,4%, с 1 июля 2027 года - 4,8%, следует из опубликованного в пятницу распоряжения правительства.

Как сообщалось, с 1 июля 2024 года тарифы ЖКХ были проиндексированы в среднем на 9,8%.

Тарифы на газ для населения с 1 июля 2025 года будут проиндексированы на 10,3%, с 1 июля 2026 года - на 4,3%, с 1 июля 2027 года - на 4,0%.

Индексация тарифов на электроэнергию для населения с 1 июля 2025 года заложена на уровне 12,6%, с 1 июля 2026 года - 5,2%, с 1 июля 2027 года - на 4,0%.

В пресс-службе ФАС напомнили, что по каждому субъекту РФ устанавливается свой индекс платы для населения, а также допустимое отклонение от установленного распоряжением правительства РФ индекса по отдельным городам на основании решений глав регионов.

В ведомстве также отметили, что с 2025 года обоснованность установленных тарифов ЖКХ будет оцениваться с учетом того, что 1,5% выручки ресурсоснабжающих компаний должны иметь целевой характер и направляться только на модернизацию коммунальной инфраструктуры.