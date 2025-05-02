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Фондовые индексы США выросли в четверг на хороших отчетностях Microsoft и Meta

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли в четверг, в том числе благодаря хорошим квартальным отчетностям ряда крупных компаний.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в апреле снизился до 48,7 пункта по сравнению с 49 пунктами месяцем ранее, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали более значительного падения показателя - до 48 пункта, по данным Trading Economics. Значение индекса выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в производственном секторе, ниже - о ее ослаблении.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 18 тыс. - до 241 тыс., сообщается в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составлял 223 тыс., а не 222 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали роста числа заявок до 224 тыс. по сравнению с объявленным ранее уровнем предыдущей недели.

Котировки акций Microsoft Corp. подскочили на 7,6%. Компания получила в третьем финквартале (январь-март) чистую прибыль в размере $3,46 на акцию при среднем прогнозе опрошенных Visible Alpha аналитиков на уровне $3,22. Microsoft ожидает повышения выручки "облачного" подразделения Azure на 34-35% в текущем квартале, что также оказалось существенно лучше ожиданий экспертов. Кроме того, Microsoft объявила о немедленном повышении стоимости своих игровых консолей Xbox на $100.

Цена бумаг Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) увеличилась на 4,2%. Компания в первом квартале нарастила выручку на 16% - до $42,31 млрд, в то время как опрошенные LSEG эксперты оценивали ее в $41,4 млрд. Чистая прибыль составила $6,43 на акцию при прогнозе в $5,28.

Кроме того, подорожали бумаги Amazon.com Inc. - на 3,1%, Nvidia Corp. - на 2,5%, Apple Inc. - на 0,4%, Caterpillar - на 1,5%, Goldman Sachs Group - на 1,2%, JPMorgan Chase & Co. - на 0,9%.

В то же время стоимость Eli Lilly рухнула на 11,7%. Фармацевтическая компания получила хорошие результаты за прошедший квартал, но понизила прогноз на 2025 год. Теперь она планирует получить скорректированную прибыль в диапазоне $20,78-22,28 в расчете на акцию против ожидавшихся ранее $22,5-24.

Капитализация McDonald's Corp. сократилась на 1,9%. Сопоставимые продажи в сети ресторанов быстрого обслуживания в первом квартале снизились на 1%, тогда как опрошенные FactSet аналитики ожидали повышения на 0,5%. Выручка уменьшилась на 3% - до $5,96 млрд (при прогнозе в $6,1 млрд).

Dow Jones Industrial Average в четверг вырос на 83,6 пункта (на 0,21%) и составил 40752,96 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов увеличилось на 35,08 пункта (на 0,63%) - до 5604,14 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 264,4 пункта (на 1,52%) и завершил сессию на отметке 17710,74 пункта.

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