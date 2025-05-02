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Поставки "Газпрома" на рынок РФ в апреле обновили максимум для этого месяца

Поставки "Газпрома" на рынок РФ в апреле обновили максимум для этого месяца
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Поставки газа "Газпрома" на российский рынок в апреле 2025 года обновили максимальное значение для соответствующего месяца, сообщила компания.

Спрос на природный газ четко связан с потребностями энергетики. По данным "Системного оператора ЕЭС России", в апреле 2025 года средняя температура воздуха по стране была примерно на один градус ниже, чем годом ранее.

Помимо температурного фактора (об этом говорят тенденции предыдущих месяцев текущего года) потребление газа увеличивается со стороны химической промышленности, а также в энергетике - за счет более низкой выработки гидроэлектростанций из-за теплой зимы и маловодья.

"По итогам апреля 2025 года по Единой системе газоснабжения России потребителям поставлено 30,5 млрд куб. м газа. Это новый абсолютный рекорд для этого месяца", - пишут газовики.

Компания отмечает, что "такой объем поставок характерен для октября, с которого начинается осенне-зимний период, а в пересчете на суточный объем - также для начала ноября и конца марта".

Более того, в апреле 2025 года было подряд зафиксировано два исторических рекорда суточных поставок газа из ЕСГ России для этого месяца. Максимальный показатель - 1,217 млрд куб. м - был достигнут 9 апреля. Объемы соответствовали зимним уровням потребления и были связаны с аномально холодной погодой в Северо-Западном, Центральном и Южном федеральных округах.

Единая система газоснабжения - сеть магистральных газопроводов "Газпрома", которая охватывает европейскую часть России и Сибирь до Алтая и Кузбасса. Восточнее газоснабжение пока представлено автономными газотранспортными системами, которое в перспективе планируется соединить с ЕСГ.

Газпром
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