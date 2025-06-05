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Потребление газа в России в 2024 году выросло на 5,2%, до 521,5 млрд кубометров

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Потребление газа в России в 2024 году выросло на 5,2% до 521,5 млрд кубометров (в 2023 году - 495,6 млрд куб. м), говорится в годовом отчете "Газпрома".

"Рост обусловлен относительно более холодными погодными условиями в зимние месяцы 2024 года по сравнению с предшествующим годом. Основной вклад в рост потребления внесли предприятия электроэнергетики и нефтяной промышленности, коммунально-бытовой сектор, а также население. Кроме того, отмечается рост потребления газа в сельском хозяйстве, что во многом стало возможно благодаря активной реализации программ газификации и догазификации регионов", - сообщила компания.

Данные "Газпрома" по 2024 году сошлись с оперативными данными Минэнерго. Ведомство сообщало, что в 2023 году в России было потреблено 500 млрд кубометров газа. Министр энергетики Сергей Цивилев озвучивал динамику роста по прошлому году в 4,3%, что давало цифру потребления в 2024 году в 521,5 млрд куб. м.

Цифра сильно превзошла оценку МЭА - 517 млрд куб. м.

"Газпром" сообщил также, что в 2024 году объем финансирования инвестиций (с НДС) в строительство межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов, ГРС и газопроводов-отводов, а также в догазификацию составил 262 млрд рублей.

Объем финансирования инвестиций (с НДС) в строительство, реконструкцию ГРС и газопроводов-отводов в рамках Плана капитального строительства инвестиционной программы "Газпрома" в 2024 году составил 38,6 млрд рублей. Завершены строительством пять ГРС и газопроводы-отводы общей протяженностью 243,2 км.

Комментируя развитие мирового газового рынка, компания отметила, что потребление газа в странах АТР выросло более чем на 55 млрд кубометров (6,3%) к уровню 2023 года. "Локомотивом роста традиционно стал Китай. По итогам 2024 года потребление газа в стране выросло на 32 млрд кубометров (+8%) к уровню 2023 года. Рост потребления обусловлен увеличением производства электроэнергии и спроса на СПГ как топлива для грузового транспорта", - заметили в "Газпроме".

"Важным событием 2024 года стало принятие в Китае программного документа "Методы управления использованием природного газа", который заменил действовавшую с 2012 года "Политику в области использования природного газа". Там подчеркивается, что роль газа в энергетическом балансе страны будет расти, кроме того, газ определен важным инструментом достижения климатических целей. В ноябре 2024 года был принят Закон об энергетике, который описывает цели и задачи развития энергетической системы КНР, определяет ответственность государственных органов за планирование и прогнозирование развития отрасли", - подчеркивается в документе.

В сфере нефти и природного газа предполагается наращивание усилий по разведке и разработке углеводородов в Китае в целях обеспечения национальной энергетической безопасности.

В Индии в 2024 году "Газпром" видит рост спроса на газ на 7 млрд куб. м (+10,2 %).

Газпром Китай МЭА НДС Сергей Цивилев Индия
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