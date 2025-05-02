Объем торгов газом на Петербургской бирже в апреле удвоился

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Объем торгов газом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в апреле 2025 года составил 1,102 млрд кубометров, что в два раза больше, чем годом ранее (519 млн куб. м), свидетельствуют данные биржи.

Для торгов в апреле это максимальный оборот за последние пять лет - с 2021 года.

С начала 2025 года на торгах заметна новая тенденция. Теперь основной объем продается не на торгах с поставкой "на месяц вперед", а на суточных. Как отмечают на бирже, эта тенденция связана с тем, что срок поставки "на сутки" дает более точный прогноз отклонений объемов и меньший обеспечительный платеж в условиях высокой неопределенности внешних факторов, влияющих на цену. Дополнительным аргументом в пользу покупки газа именно на суточных торгах является высокая ключевая ставка Банка России.

С начала 2025 года на бирже продано 5,2 млрд куб. м газа (годом ранее - 3,7 млрд куб. м).

Максимальный годовой оборот торговли газом на СПбМТСБ зафиксирован в 2017 году - более 20 млрд кубометров; в 2024 году объем торгов составил 9,3 млрд куб. м.

Как минимум все первое полугодие не стоит ожидать присутствия на торгах "Газпрома". На площадке выяснили, что концерн воздерживается от участия в биржевых торгах в связи с разделением цены для промышленных потребителей на два уровня - для промышленности и для энергетики. Тип потребителя корреспондируется с уровнем налога на добычу полезных ископаемых, а сделки на бирже анонимны. В середине 2025 года цены на газ для энергетики и для промышленности в ходе очередного этапа индексации сравняются, и эта коллизия будет устранена.