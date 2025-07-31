Объем торгов газом на Петербургской бирже в июле подскочил почти в четыре раза

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Объем торгов газом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в июле 2025 года составил 1,438 млрд кубометров, что более чем в три с половиной раза больше, чем годом ранее (401 млн куб. м), свидетельствуют данные площадки.

Для торгов в июле это максимальный оборот за последние пять лет - с 2021 года.

Поддержку объемам не могло не оказать начало торгов на новом балансовом пункте - "Компрессорная станция "Парабель" (Томская область). Новый БП позволит подключить к бирже потребителей Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и Алтайского края. В момент начала торгов биржа писала, что в качестве продавца газа по первому заключенному договору 11 июля выступил один из крупных независимых производителей. Поставка будет осуществлена потребителям, расположенным на территории Омской области. Далее статистика биржи фиксировала по этому пункту продолжение сделок как с поставкой на сутки, так и на следующий месяц.

С начала 2025 года на бирже продано 8,9 млрд куб. м газа (годом ранее - 5,2 млрд куб. м). Максимальный годовой оборот торговли газом на СПбМТСБ зафиксирован в 2017 году - более 20 млрд кубометров; в 2024 году он составил 9,3 млрд куб. м.

С начала 2025 года заметна новая тенденция. Теперь основной объем продается не на торгах с поставкой "на месяц вперед", а на суточных. Как отмечают на бирже, эта тенденция связана с тем, что срок поставки "на сутки" дает более точный прогноз отклонений объемов и меньший обеспечительный платеж в условиях высокой неопределенности внешних факторов, влияющих на цену. Дополнительным аргументом в пользу покупки газа именно на суточных торгах является высокая ключевая ставка Банка России.

На бирже комментируют, что преобладающую роль в реализации газа на бирже играют независимые поставщики газа, отмечая, что этот инструмент у участников рынка входит в коммерческую практику.