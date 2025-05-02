ExxonMobil сократила чистую прибыль на 6% в I квартале

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Крупнейшая нефтегазовая компания США Exxon Mobil сократила чистую прибыль в первом квартале 2025 года и слабо увеличила выручку, причем прибыль оказалась лучше прогнозов рынка, а выручка не оправдала ожидания.

Как говорится в пресс-релизе, чистая прибыль в январе-марте составила $7,71 млрд, или $1,76 в расчете на акцию, по сравнению с $8,22 млрд, или $2,06 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Консенсус-прогноз, составленный LSEG, предусматривал показатель на уровне $1,73 на акцию.

Квартальная выручка повысилась до $83,13 млрд с $83,08 млрд, однако оказалась хуже прогноза рынка, составлявшего $86,72 млрд.

Добыча углеводородов ExxonMobil в первом квартале подскочила до 4,551 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (б.н.э./сут.) по сравнению с 3,784 млн б.н.э./сут. годом ранее благодаря покупке Pioneer Natural Resources.

Прибыль в сегменте upstream (разведка и добыча нефти и газа) в январе-марте выросла до $6,8 млрд с $5,66 млрд в первом квартале прошлого года. В сегменте переработки прибыль рухнула до $827 млн с $1,38 млрд.

Капиталовложения ExxonMobil в первом квартале составили $5,9 млрд. На весь текущий год компания планирует их на уровне $27-29 млрд.

В минувшем квартале ExxonMobil вернула акционерам $9,1 млрд, в том числе за счет обратного выкупа акций на $4,8 млрд. Она выплатит дивиденды в размере $0,99 на акцию по итогам прошедшего квартала.

Бумаги ExxonMobil дорожают на 1% в ходе предварительных торгов в пятницу. С начала текущего года капитализация компании понизилась на 1,7%, до $457,5 млрд.