Рынок акций США активно растет на данных по рынку труда

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы активно поднимаются в начале торгов в пятницу, инвесторы оценивают корпоративные отчетности и данные по рынку труда США за апрель.

Количество рабочих мест в экономике США в апреле увеличилось на 177 тыс., говорится в сообщении министерства труда страны. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест на 130 тыс., по данным Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в марте показатель вырос на 185 тыс., а не на 228 тыс., как сообщалось ранее.

Безработица в стране в прошлом месяце осталась на уровне 4,2%, максимальном с ноября минувшего года. Показатель совпал с прогнозами рынка.

После публикации статданных президент США Дональд Трамп разместил в соцсети Truth Social сообщение, в котором снова призвал Федрезерв снизить процентную ставку.

Акции Apple Inc. в начале торгов падают на 5,1% после того, как крупнейшая по капитализации компания мира сократила объем программы выкупа акций на $10 млрд и предупредила о негативном эффекте от импортных пошлин в размере $900 млн в третьем финансовом квартале. Тем временем во втором финквартале Apple увеличила выручку и чистую прибыль сильнее ожиданий рынка.

Котировки бумаг Amazon.com Inc. опускаются на 1,9%, хотя ведущий мировой интернет-ритейлер увеличил чистую прибыль в первом квартале в 1,6 раза и нарастил выручку на 9%, что оказалось лучше ожиданий рынка.

Американский издатель видеоигр Take-Two Interactive Software сообщил о переносе релиза игры Grand Theft Auto VI на следующий год. Причина переноса не сообщается. Предыдущая версия игры, GTA V, стала самой продаваемой в истории. Рыночная стоимость Take-Two падает на 7,2%.

Капитализация Exxon Mobil снижается на 0,9%. Крупнейшая нефтегазовая компания США сократила чистую прибыль в первом квартале 2025 года и слабо увеличила выручку, причем прибыль оказалась лучше прогнозов рынка, а выручка не оправдала ожидания.

Цена акций ее главного конкурента Chevron Corp. уменьшается на 0,3%. Chevron в прошлом квартале сократила чистую прибыль на треть.

Котировки бумаг Airbnb Inc. опускается на 1,9%. Американский сервис бронирования жилья дал худший, чем ожидалось, прогноз на текущий квартал.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:55 по Москве повысился на 0,82% и составил 41087,5 пункта. Лидерами роста в индикаторе являются акции Microsoft Corp. и Nvidia Corp., дорожающие на 2,7% и 1,9% соответственно.

Standard & Poor's 500 увеличился на 0,84% - до 5651,16 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,8% и составил 17851,82 пункта.