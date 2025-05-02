Европейские индексы выросли в пятницу и по итогам недели

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили в плюсе торги в пятницу.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 1,67% и составил 536,43 пункта. За неделю индикатор повысился на 3,44%.

Британский индикатор FTSE 100 прибавил 1,17%, германский DAX - 2,62%, французский CAC 40 - 2,33%, испанский IBEX 35 - 1,2%, итальянский FTSE MIB - 1,92%.

Инвесторы оценивали европейские и американские статданные, а также отчетности крупных компаний.

Как показали опубликованные в пятницу предварительные данные, потребительские цены в еврозоне в апреле увеличились на 2,2% в годовом выражении. Таким образом, инфляция осталась на уровне предыдущего месяца. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал, что инфляция в апреле замедлится до 2,1%.

Безработица в еврозоне в марте составила 6,2%, как и в феврале.

Финальное значение апрельского индекса менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе еврозоны, рассчитываемого HCOB и S&P Global, составило 49 пункта (предварительно - 48,7 пункта). В марте показатель составлял 48,6 пункта. Апрельское значение индекса оказалось самым высоким более чем за два года, однако оно остается ниже отметки 50 пунктов, что указывает на спад активности в секторе.

Индекс PMI в промышленном секторе Германии также оказался выше предварительной оценки - 48,4 против 48 пунктов (в марте - 48,3 пункта). Апрельское значение индекса стало самым высоким более чем за 2,5 года.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе Великобритании в апреле вырос до 45,4 пункта по сравнению с 44,9 пункта в предыдущий месяц, согласно окончательным данным S&P Global. Предварительное значение индикатора составляло 44 пункта.

Итальянский и французский индексы также оказались выше предварительных значений, тогда как испанский окончательный производственный PMI оказался ниже.

Поддержку мировым фондовым рынкам оказали заявления Пекина, что в КНР оценивают заявления представителей США о готовности к переговорам относительно импортных пошлин, а также сильные статданные по американскому рынку труда.

Количество рабочих мест в экономике США в апреле увеличилось на 177 тыс. вместо ожидавшегося аналитиками роста на 130 тыс. Безработица в стране в прошлом месяце осталась на уровне 4,2%, максимальном с ноября минувшего года.

Бумаги нидерландской ING Groep NV подорожали на 7,4%. ING анонсировала buyback на 2 млрд евро и подтвердила прогноз на текущий год. Чистая прибыль финансового конгломерата в первом квартале оказалась выше ожиданий аналитиков.

Цена акций NatWest Group Plc повысилась на 1,3%. Выручка NatWest в январе-марте составила 3,98 млрд фунтов стерлингов ($5,3 млрд), превысив показатель первого квартала 2024 года (на 14,5%) и консенсус-прогноз аналитиков, предоставленный самим банком (3,84 млрд фунтов). Доналоговая прибыль NatWest подскочила на 36,2% в годовом сравнении, до 1,812 млрд фунтов, тогда как аналитики оценивали ее в 1,53 млрд фунтов.

Рыночная стоимость германской химкомпании BASF уменьшилась на 0,5%. Ее скорректированная EBITDA в первом квартале сократилась на 3,2%, до 2,625 млрд евро, но превысила оценку аналитиков в 2,48 млрд евро. BASF подтвердила прогноз результатов на 2025 год, однако отметила, что пока затрудняется с оценкой последствий введения торговых пошлин США.

Капитализация Danske Bank подскочила на 6%. Крупнейший банк Дании подтвердил прогноз на 2025 год, но при этом отметил его уязвимость для изменения экономических условий.

Британо-нидерландская Shell прибавила 2,1% рыночной стоимости. Компания увеличила скорректированную прибыль в первом квартале в 1,5 раза относительно предыдущего квартала, сильнее ожиданий рынка.