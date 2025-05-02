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Пекин оценивает заявления Вашингтона о возможном пересмотре пошлин на китайские товары

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - В Китае обратили внимание на заявления американских представителей о готовности переговоров по тарифам и оценивают их, заявил представитель министерства коммерции КНР.

"Китай обратил внимание на то, что высокопоставленные официальные лица США неоднократно заявляли, что готовы вести переговоры с Китаем по тарифным вопросам (...). Китайская сторона поводит оценку этих заявлений", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем отмечается, что тарифная и торговая война были начаты Соединенными Штатами в одностороннем порядке. При этом в Пекине "заметили, что американская сторона в последнее время продолжает высказываться по поводу корректировки тарифных мер".

Если США хотят вести переговоры, они "должны продемонстрировать искренность и готовность к принятию мер по исправлению неверной практики и отмены одностороннего повышения тарифов".

Если этого не будет сделано, то американская сторона "покажет полную неискренность и еще больше подорвет взаимное доверие между двумя сторонами", сказал представитель министерства.

"Для китайской стороны неприемлемо, когда говорится что-то одно, а делается другое, и даже предпринимаются попытки под видом переговоров использовать принуждение и шантаж", - подчеркивается в заявлении.

Китай США пошлины
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