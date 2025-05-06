"ТМТ Консалтинг" отметил в 2024 году продолжение оттока абонентов с рынка платного ТВ

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Объем рынка платного ТВ в России в 2024 году вырос на 1,5%, до 107,9 млрд рублей на фоне продолжающегося оттока абонентов, говорится в отчете аналитического агентства "ТМТ Консалтинг".

Основной причиной роста аналитики назвали массовое повышение тарифов осенью 2024 года после почти двухлетнего удерживания цен на прежнем уровне и многочисленных акций, проводимых, в первую очередь, спутниковыми операторами с целью снижения оттока пользователей в период вынужденных перебоев с трансляцией.

При этом в 2024 году на российском рынке платного ТВ продолжился отток, начавшийся годом ранее. Абонентская база сократилась на 0,06%, удержавшись, тем не менее, на уровне 46,5 млн.

"Основной причиной оттока стал рост конкуренции со стороны OTT-видеосервисов (онлайн-кинотеатры, ТВ-приложения для Smart TV), вызванный распространением онлайн-кинотеатров и расширением парка smart-телевизоров", - поясняют аналитики.

Средний счет на абонента (ARPU) в месяц по итогам года вырос на 3 рубля - со 191 до 194 рублей. Проникновение услуги сохранилось на уровне 70%.

Как говорится в отчете, по-прежнему единственной растущей технологией остается IPTV, развитие которой происходит благодаря продолжающемуся строительству оптоволоконных сетей и распространению пакетных тарифных планов с ШПД и мобильной связью.

По оценкам "ТМТ Консалтинг", прирост числа IPTV-пользователей в 2024 году составил около 450 тысяч.

В сегменте спутникового ТВ третий год отмечается отрицательная динамика абонентской базы. Суммарное число подписчиков по итогам года, по оценке аналитиков, сократилось на 40 тысяч - это меньше, чем было в 2022-2023 годах, когда спутниковая отрасль столкнулась с проблемами, вызванными геополитическими причинами.

В сегменте кабельного ТВ (КТВ) абонентская база сократилась на 275 тысяч, снижение оказалось на 25 тысяч больше, чем в 2023 году.

"Отток в кабельном ТВ начался в 2015 году, с тех пор доля некогда крупнейшей технологии неуклонно сокращалась, и в 2024 году произошло знаковое событие: в структуре рынка доля IPTV (41%) превысила долю КТВ (40%) - телевещание по сети интернет стало крупнейшим по выручке сегментом рынка", - отмечают аналитики.

По размеру абонентской базы кабельное ТВ к концу 2024 года сохраняло незначительное превосходство над спутниковым ТВ - разрыв по числу абонентов составлял лишь около 250 тысяч.

"Можно ожидать, что уже в первой половине 2025 года в результате более высокого оттока в кабельном ТВ число абонентов спутниковых операторов превысит число подписчиков КТВ. Наличие двух лидирующих технологий: спутниковой - по размеру абонбазы и IPTV - по выручке - сохранится в течение нескольких лет. Кабельное ТВ по обоим показателям будет занимать промежуточное второе место", - полагают в "ТМТ Консалтинг".

По прогнозам компании, в ближайшие годы отток абонентов платного ТВ будет продолжаться темпами 0,2-0,3% в год. К концу 2025 года число пользователей снизится до 46,4 млн. Основной причиной оттока будет переход пользователей на ОТТ-видеосервисы.

Резкому сокращению числа подписчиков будут препятствовать практика включения операторами услуги платного ТВ в пакеты с "базовыми" услугами связи (интернет-доступ, мобильная связь).

"В результате повсеместного повышения тарифов в IV квартале 2024 года - II квартале 2025 года объем рынка платного ТВ по итогам 2025 года вырастет не менее чем на 3,0% и превысит 111 млрд рублей. В дальнейшем в результате ускорения оттока темпы роста рынка будут постепенно понижаться, среднегодовые показатели в ближайшие 5 лет составят около 2,0%", - прогнозирует "ТМТ Консалтинг".